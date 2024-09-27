Telefonu VAR gibi kullanılan gazeteci o anları anlattı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Eskişehirspor ile 1966 Edremitspor arasındaki hazırlık maçında hakemin, penaltı kararını tribünde çekim yapan bir yerel gazetecinin cep telefonundan görüntüleri izleyerek vermesi sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Telefonu VAR gibi kullanılan gazeteci o anları anlattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Eylül 2024 15:06
Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Eskişehirspor ile 1966 Edremitspor arasındaki hazırlık maçında hakemin, penaltı kararını tribünde çekim yapan bir yerel gazetecinin cep telefonundan görüntüleri izleyerek vermesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

BAL 6. Grup takımı Eskişehirspor ile 8. Grup'ta mücadele edecek Balıkesir temsilcisi 1966 Edremitspor, 19 Eylül'de sezon öncesi çalışmalarını sürdürdükleri Afyonkarahisar kampında hazırlık karşılaşmasına çıktı.

Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynanan müsabakada Eskişehir ekibi, 16. dakikada Yakup Demirci, 55. dakikada Sefa Turan'ın golleriyle 2-0 öne geçti.

Maçın 77. dakikasında 1966 Edremitsporlu futbolcular, Eskişehirspor ceza sahasında rakip futbolcunun topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı itirazında bulundu.

Karşılaşmanın hakemi Ahmet Köse, pozisyonun penaltı olup olmadığı konusunda kararsız kalınca ilginç bir olay yaşandı.

Tribüne yönelen Köse, Edremitli yerel gazeteci İbrahim Özyurt'un cep telefondan çektiği görüntüyü izleyerek Eskişehirsporlu futbolcunun topu elle oynadığına kanaat getirip penaltı noktasını gösterdi.

Balıkesir temsilcisinde Adem Parlak, 77. dakikada penaltıyı gole çevirerek farkı 1'e indirdi.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca müsabaka, Eskişehirspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Hakem tarafından gazetecinin cep telefonunun Video Yardımcı Hakem (VAR) gibi kullanılması, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İbrahim Özyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevi gereği 1966 Edremitspor'un Afyonkarahisar'daki kampını ziyaret ettiğini söyledi.

Afyonkarahisar'da Balıkesir temsilcisinin hazırlık maçını da izlediğini belirten Özyurt, şöyle konuştu:

"Sol taraftan Ahmet Emin'in sürdüğü top, Eskişehirsporlu futbolcunun eline çarptı. Biz çekim yaparken 1966 Edremitspor'un teknik direktörü Serkan Söğüt, yedek kulübesinden hakeme ''penaltı penaltı' diye bağırıyordu. Hakem de vermedi. Serkan Söğüt'ün 'Hakem vicdanlıysan gel.' dediğini duyduk. 'Bakın yukarıda telefonlar var, çekim yapan gazeteciler var.' dedi. Hakem de o sıra geldi telefonları istedi, biz de verdik. Hakem pozisyonu izledikten sonra penaltıyı verdi. Biz de bir gülümsemeyle günümüzü tamamladık."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery