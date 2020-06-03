Telafi eğitimi ne zaman? Son Dakika MEB açıklaması

Resmi eğitim kurumlarında yüz yüze telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin 31 Ağustos Pazartesi başlayacağını ve üç hafta süreceğini bildirdi.

03 Haziran 2020 17:08
Telafi eğitimi ne zaman? Son Dakika MEB açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını ve üç hafta süreceğini bildirdi.
MEB'den yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma günü tamamlanacak. 

Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılında destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, uzaktan eğitim sürecinin arka planında telafi eğitimlerinin planlanmasıyla ilgili çalışmaların büyük titizlik içinde sürdürüldüğünü bildirdi. 

Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"EBA TV ve EBA internet uygulamasını mutlaka yüz yüze telafi eğitimleriyle destekleyeceğiz. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimizin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşıp destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz."

 

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