Tekvandonun son gününde millilerden 4 madalya!

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda tekvandonun son gününde milli sporcular 4 bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Tekvandonun son gününde millilerden 4 madalya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ağustos 2022 22:12
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda tekvando branşının son gününde milli sporcular 4 bronz madalya aldı.

Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleşen tekvando müsabakalarında Türkiye, kadınlar ve erkeklerde ikişer bronz madalya daha kazandı.

Kadınlar 62 kiloda İkra Kayır, +73 kiloda Nafia Kuş, erkekler 74 kiloda Muhammed Emin Yıldız ve +87 kiloda Emre Kutalmış bronz madalya elde etti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ