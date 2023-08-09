Tekvandoda Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Finalleri, Mardin'de başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Anadolu Yıldızları tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Osman Bayrakdar Sezonu Tekvando Yarı Final Müsabakaları, Mardin'de start verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tekvandoda Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Finalleri, Mardin'de başladı
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09 Ağustos 2023 16:43
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Anadolu Yıldızları tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Osman Bayrakdar Sezonu Tekvando Yarı Final Müsabakaları, Mardin'de başladı.

Merkez Artuklu ilçesindeki Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen ve 2 gün sürecek organizasyona, 20 ilden 400 sporcu katılıyor.

Vali Vekili Muhammed Taha Canpolat organizasyonda emeği geçenlere plaket verdi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Seyfullah Özdemir, açılış töreninde yaptığı konuşmada, sporculara başarılar diledi.

Tekvandoda son bir yıl içinde dünya ve Avrupa şampiyonalarında önemli başarıların sağlandığını belirten Özdemir, "Bu başarılardan çok büyük gurur duyduk. Sizler de geleceğin sporcularısınız. İnşallah ilerde ülkemizi en iyi şekilde yurt dışında ve yurt içinde temsil edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mehmet Yiğit ise müsabakalara yaklaşık 400 sporcunun katıldığını belirterek, organizasyonun Mardin'de yapılmasından duyduğu memnuiyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından müsabakalara başlandı.

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