Tekvandoda Anadolu Yıldızlar Ligi Finalleri, yapıldı

Türkiye Tekvandoda Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Finalleri, Ankara'da yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Tekvandoda Anadolu Yıldızlar Ligi Finalleri, yapıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2022 17:45
Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Finalleri, Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taha Akgül Spor Salonu'nda kadınlar ile erkeklerde 211 sporcu, 10'ar sıklette 2 gün boyunca madalya mücadelesi verdi.

Müsabakalarda erkekler 37 kiloda Emre Göktaş birinci, Ali Gençtürk ikinci, Semih Yılmaz ve Taha Yavuz üçüncü olmayı başardı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ