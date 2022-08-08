Tekvandoda Anadolu Yıldızlar Ligi Finalleri, yapıldı

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Finalleri, Ankara'da gerçekleştirildi.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taha Akgül Spor Salonu'nda kadınlar ile erkeklerde 211 sporcu, 10'ar sıklette 2 gün boyunca madalya mücadelesi verdi.
Müsabakalarda erkekler 37 kiloda Emre Göktaş birinci, Ali Gençtürk ikinci, Semih Yılmaz ve Taha Yavuz üçüncü olmayı başardı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taha Akgül Spor Salonu'nda kadınlar ile erkeklerde 211 sporcu, 10'ar sıklette 2 gün boyunca madalya mücadelesi verdi.
Müsabakalarda erkekler 37 kiloda Emre Göktaş birinci, Ali Gençtürk ikinci, Semih Yılmaz ve Taha Yavuz üçüncü olmayı başardı.
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