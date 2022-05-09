Tekvandoda 4 madalya daha!

Türkiye, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları tekvando branşında 2 gümüş ve 2 bronz madalya daha kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tekvandoda 4 madalya daha!
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09 Mayıs 2022 15:05
Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) milli tekvandocular, 4 madalya daha kazandı.

Kadınlarda 67 kiloda Didem Kirazcı, +67 kiloda Selver Şeker gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkeklerde ise 80 kiloda Yasin Çimen, +80 kiloda Batuhan Şimşek bronz madalya aldı.

Türkiye, böylece 15 Mayıs'ta sona erecek organizasyonda 2 altın, 12 gümüş ve 12 bronz olmak üzere 26 madalyaya ulaştı.

 
 
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