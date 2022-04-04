Tekvandoculardan İspanya Açık'ta 14 madalya

Tekvando Milli Takımı, İspanya Açık Tekvando Turnuvası'nda 7'si altın 14 madalya kazandı.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Alicante şehrinde düzenlenen organizasyona 79 ülkeden binin üzerinde sporcu katıldı. Paris 2024 Olimpiyatları'na puan veren turnuvada Türkiye'yi 23 sporcu temsil etti. Milliler turnuvayı 7 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 14 madalyayla tamamladı. Türkiye, bu sonuçla İspanya ve Fransa'nın önünde takım halinde turnuvayı zirvede tamamladı.



Madalya kazanan sporcular şöyle:



Altın: Emine Gögebakan (46 kilo), Merve Dinçel (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Nafia Kuş (+73 kilo), Deniz Dağdelen (54 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (58 kilo), Muhammed Emin Yıldız (74 kilo)



Gümüş: Hüseyin Kartal (80 kilo)



Bronz: Fatma Keleş (46 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+73 kilo) Görkem Polat (54 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Enbiya Taha Biçer (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)





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