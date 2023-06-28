Tekvandocu kızlar gözünü olimpiyatlara dikti

Tekvandoda önemli başarılara imza atan milli sporcular olimpiyatlar için iddialı. Olimpiyatlarda altın madalya kazanan ilk kadın sporcu olmak için mücadele eden millilerden Nafia Kuş, Merve Dinçel ve Sude Yaren Uzunçavdar, DHA'ya yaptıkları açıklamalarda hedeflerini dile getirdiler.





Yaşadığı büyük sakatlığın ardından önce dünya şampiyonasında ardından Avrupa Oyunları'nda pes etmeyerek başarı yakalayan Nafia Kuş, "Takım arkadaşlarımla Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirdik ve dünya şampiyonu olduk. Bu takım bir parçası olduğum için çok mutluyum ve gururluyum. Bunlar sadece birer başlangıç. Ben inanıyorum ki takımımla birlikte çok daha güzel başarılara imza atacağız. Olimpiyatlara kısa bir süre kaldı. Aralık ayında bizim olimpiyat kotamız belli oluyor. Dünya şampiyonu oldum, Avrupa Oyunları'nda altın madalya aldım ama süreç devam ediyor, önümüzde çok önemli maçlar var. Olimpiyatlarda altın madalya kazanan ilk kadın sporcu olmak istiyorum" diye konuştu.





Azerbaycan'da gerçekleştirilen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda en iyi sporcu seçilen Merve Dinçel, olimpiyatlarda da aynı başarıyı elde etmek istediğini vurgulayarak, "Hem kişisel hem de takım halinde dünya şampiyon olduk. Geçen sene Avrupa şampiyonu olmuştum. Bunlar basamak. Topladığımız puanlarla olimpiyata gidiyoruz. İnşallah olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil edip altın madalya ile dönmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 2022 Tekvando Grand Prix Final Müsabakaları'nda birinci olan ve organizasyon tarihinde altın madalya kazanan en genç milli sporcu unvanını elde eden Sude Yaren Uzunçavdar da hem gururlu, hem de inançlı. Türkiye'ye yeni başarılar kazandırmak istediğini dile getiren Sude Yaren, Avrupa Oyunları'nda altın kazandı. Genç sporcu olimpiyatların rüyalarını süslediğini ve bir gün kazanmak için orada olacağını belirtti.