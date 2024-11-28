Tekvando ustası, geleceğin yıldızlarını spora kazandırıyor

Eskişehir'de beden eğitimi öğretmenliği yapan 35 yaşındaki eski milli tekvandocu Hatice Kübra Yangın, Avrupa ve dünya şampiyonluklarıyla taçlanan spor kariyerinin ardından kurduğu spor kulübünde genç yeteneklerin yetişmesine katkıda bulunuyor.



Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu olan ve 2013'ten bu yana Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulunda görevini sürdüren Yangın, 10 yaşında başladığı 16 yıllık tekvando kariyerinde 3 Avrupa, bir dünya ve bir Dünya Üniversite Oyunları şampiyonluğunun yanında yurt içi ve dışındaki turnuvalarda onlarca madalya kazandı.



Milli sporculuk kariyerine başladıktan bir yıl sonra 2008'de en genç kadın Avrupa şampiyonu unvanını elde eden Yangın, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na hazırlık sürecinde çapraz bağının kopması nedeniyle aktif spor yaşantısına veda etmek zorunda kaldı.



Faal sporculuk yaşamını noktaladıktan sonra geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye odaklanan Yangın, görevli olduğu okuldaki öğrencilerinin ailelerinin destekleriyle spor kulübü kurma hayalini gerçeğe dönüştürdü.



Kulüpte antrenörlük de yapan Yangın'ın, 2020'de kurduğu HKY Spor Kulübünde görevli tekvando antrenörü ile yetişmesini sağladığı gençler, 4 Türkiye şampiyonu, bir Türkiye üçüncüsü, bir Multi Avrupa Oyunları şampiyonluğu kazandı, Balkan şampiyonasında 7 madalya alma başarısı gösterdi.



"En büyük gayretim, şanlı bayrağımızı öğrencilerim tarafından göndere çektirilmesi"



Hatice Kübra Yangın, AA muhabirine, kulüpte 6 yaşından 18 yaşına kadar 60 sporcuya haftanın 6 günü altışar saat olmak üzere yoğun tempoda eğitim verdiklerini söyledi.



Sporcuların ve velilerin destekleriyle kısa zamanda birçok başarı elde ettiklerini belirten Yangın, şöyle devam etti:



"Grand prix yarışmalarına ve milli takım seçmelerine katılma hakkı elde ettik. Başarılarımızın sebebi, bir tekvando kulübünden çok, sporcu, antrenör ve velilerle büyük bir aile olabilmemiz. Bu anlamda spora ve sporcuya desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Gençlik ve Spor Bakanı'mız Osman Aşkın Bak'a ve federasyonumuza çok teşekkür ederim. Ayrıca özel olarak desteğini bizden esirgemeyen Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'a da teşekkürlerimi sunuyorum. En büyük gayretim, yıllar önce dalgalandırdığım şanlı bayrağımızı öğrencilerim tarafından da göndere çektirilmesi. Bu sene Avrupa ikinciliği aldık, Avrupa şampiyonasında yarıştık. Bunlar bana, sanki kendim o tatamide dövüşüyormuşum hissi yaratıyor, geçmişime dönüyorum. Bütün öğrencilerimle gurur duyuyorum, daha iyi yerlerde olacaklarına inanıyorum. Tekrar aynı duyguları yaşama şansım olsa o günlere dönmeyi isterim. Bu anlamda o hisleri öğrencilerim bana tekrar yaşatıyorlar."



"Güçlü bir altyapımız var"



Kulübün zor şartlarda kurulduğunu, özellikle velilerden büyük destek gördüğünü anlatan Yangın, "Spor salonumuzu tutup el birliğiyle temizlik yaptık, tatamilerimizi yerleştirdik. Bütün malzemeler gönüllü alınmış malzemelerdi. Mümkün olduğunca devlet destekleri ve kendi imkanlarımızla yaptığımız küçük bir salonumuz var." dedi.



Yangın, tekvando branşının disiplin ve azim isteyen bir süreç olduğunu, bu nedenle bazı sporcuların bu süreçte sorun yaşayabildiğini belirtti.



Yeni nesil teknoloji ve çevrenin sporcular üzerinde etkili olduğunu kaydeden Yangın, "Sporcularımdan bu sporu bırakanlar çok nadir, kalanlar ise 5'inci sınıftan beri yetiştirdiğim sporcular. Güçlü bir altyapımız var. İnşallah Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda Eskişehir'den, HKY Spor Kulübünden bu zirvelere sporcu taşımayı çok istiyorum, hayal ediyorum."



Mütevazı bir ailede büyüdüğünü ve tekvandoda devlet destekleriyle başarıya ulaştığını anlatan Yangın, "Sosyal sorumluluk adına gençlerimize ve toplumun dezavantajlı kesimlerine ulaşmaya çalışıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile gönüllü bazı çalışmalarımız var. Yaşlılara, daha sağlıklı yaşlanmaları adına destek oluyoruz." ifadesini kullandı.



Sporculuk kariyerine başlamadan önce özgüven eksikliği yaşadığını aktaran Yangın, sporun kişisel gelişimde çok önemli olduğunu vurguladı.



Spor sayesinde öz güveninin arttığını dile getiren Yangın, "Başarılar geldikçe toplum içinde bir kimlik sahibi oldum. Topluma faydalı olduğumu hissettim. Vatan, millet ve bayrak sevgim katbekat arttı. Bu süreçte öğrencilerimin yaşadığı problemleri, psikolojik sıkıntıları çok rahat anlayabiliyorum." diye konuştu.



Hatice Kübra Yangın, sporcuyu en temelden alıp yetiştiren antrenörlere daha fazla motivasyon sağlanması gerektiğini, sporcu yetiştirmenin sadece teknik bir iş olmayıp aynı zamanda büyük fedakarlıklar istediğini sözlerine ekledi.



Tekvandoyla 5 yıldır ilgilenen 12 yaşındaki İrem İşel de antrenörü sayesinde Multi Avrupa Tekvando Oyunları ve 2023 Balkan Cup turnuvasında birincilikler elde ettiğini söyledi.



Kulüpte kendini çok motive ve güvende hissettiğini, arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini belirten İşel, gelecek yıl dünya ve Avrupa şampiyonalarında kürsüye çıkıp Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini ifade etti.



