Tekvando Milli Takımı'na seçilen genç sporcunun hedefi dünya şampiyonluğu

Muğla'da gerçekleşen Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda kilosunda Türkiye birincisi olan ve milli takıma seçilen Münir Furkan Doğru, ağustosta Bulgaristan'da yapılacak dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak istiyor.



Babası da tekvando milli takım antrenörlerinden olan Furkan (17), 5 yaşında başladığı tekvando sporunda birçok ulusal ve uluslararası müsabakada önemli dereceler elde etti.



Son olarak 26-31 Mayıs'ta Muğla'da düzenlenen Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 73 kiloda Türkiye şampiyonu olan Furkan, milli takım seçmelerini de başarıyla geçerek ay yıldızlı formayı giymeye hak kazandı.



Daha önce iki kez milli formayı giyen, ancak şampiyon olamayan Furkan, 2-7 Ağustos'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda bu kez altın madalyayı alarak İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyor.



Münir Furkan Doğru, AA muhabirine 12 yıl önce babasından görerek tekvandoya başladığını söyledi.



Babasının da desteğiyle her geçen gün kendini geliştirdiğini anlatan Furkan, bu yılın başında Antalya'da düzenlenen 9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda şampiyon olduğunu ve Avrupa Şampiyonası'na direkt gitme hakkı kazandığını da dile getirdi.



- Furkan şampiyonluğa kilitlendi



Şu anki hedefinin dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak olduğunu belirten Furkan, "Gelecekteki hedefim, her sporcunun olduğu gibi olimpiyatlara katılıp şampiyon olmak. Babamla birlikte çok çalışıyoruz. İnşallah emeklerimin karşılığını almak istiyorum. İddialıyım, şampiyon olmak istiyorum." diye konuştu.



Furkan, milli takım antrenörü olan babasıyla çalışması nedeniyle herkesten daha fazla çalışmak zorunda kaldığını anlattı.



Diğer sporcuların haftanın 3 gününü antrenman yaptığını, ama kendisinin her gün yapmak zorunda kaldığını aktaran Furkan, "Haftanın her günü hem sabah hem akşam antrenman yapıyorum. Salonun yanı sıra evde de spor hayatım bitmiyor. Hayatım sporla geçiyor. Benim için bir yaşam biçimi haline geldi." dedi.



- Antrenör baba şampiyonluğun geleceğinden umutlu



Antrenör Mustafa Doğru da oğlu için 2022'nin kazandığı başarılarla çok güzel geçtiğini belirtti.



Oğlunun Konya'da düzenlenecek milli takım kampına katılacağını ve ardından takımla dünya şampiyonasına gideceğini dile getiren baba Doğru, şöyle devam etti:



"Osmaniye'de böyle mahalli, amatör bir spor kulübünden milli takıma sporcu göndermek bizler için çok gurur verici. Furkan'ın hem babası hem de antrenörü olmam dolayısıyla bu benim için ayrıca güzel bir olay, çok mutluyum."



Doğru, oğlunun çok çalıştığını ve dünya şampiyonasından dereceyle döneceğine inandığını kaydetti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ