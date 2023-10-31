Tekvando Karışık Milli Takımından bronz madalya!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2023 Dünya Dövüş Oyunları'nda mücadele eden Tekvando Karışık Milli Takımı, bronz madalya kazandı.



Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre İkra Kayır, Hürü Gökçe Gögebakan, Işıl Zafer, Yiğithan Kılıç, Ömer Furkan Körpe ve İsmail Seymen Kazan'dan oluşan milli takım, Meksika ve Avustralya'yı yenerek grup birincisi olarak yarı finale yükseldi.



Genç isimlerden oluşan ay-yıldızlı ekip, şampiyonluğa ulaşan Güney Kore'ye yarı finalde bir sayı farkla 60-59 mağlup oldu.



Üçüncülük maçında Meksika'yı 84-40 mağlup eden milli takım, bronz madalya elde etti.



