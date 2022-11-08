Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulunda görev değişikliği

Türkiye Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı Konya'da yapıldı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, faaliyetlerin planlanması ve gündemdeki konuların görüşüldüğü toplantıda, yönetim kurulu görev dağılımında da değişikliğe gidildi.
Alınan kararla başkan vekili görevine Recep Temtek, asbaşkanlık görevine ise Yusuf Alperen Ayar getirildi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, faaliyetlerin planlanması ve gündemdeki konuların görüşüldüğü toplantıda, yönetim kurulu görev dağılımında da değişikliğe gidildi.
Alınan kararla başkan vekili görevine Recep Temtek, asbaşkanlık görevine ise Yusuf Alperen Ayar getirildi.
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