Tekvando'da millilerden 2'si altın 4 madalya!

Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda milli sporcular, 2'si altın 4 madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tekvando'da millilerden 2'si altın 4 madalya!
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20 Şubat 2022 23:06
Milli sporcular, Par2024 is Olimpiyatları'na kota puanı veren Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda 2'si altın 4 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda büyükler kategorisinde ilk gün müsabakaları yapıldı.

Kadınlar 46 kiloda Emine Gögebakan ve +73 kiloda Nafia Kuş altın madalya kazanırken, erkekler 54 kiloda Görkem Polat ve 68 kiloda Ferhat Can Kavurat bronz madalyanın sahibi oldu.

Altın madalya elde eden sporcular, mayıs ayında İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası için Türkiye'ye ekstra kota kazandırmış oldu.

Organizasyon, Pazartesi günü büyükler kategorisinde 5 sıklette yapılacak müsabakalarla devam edecek.

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