Teknofest saat kaça kadar açık? 2023 Teknofest nerede, nasıl gidilir? Teknofest program akışı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için beklenen an geldi. Çeşitli kategorilerdeki binlerce ürünün tanımının yapıldığı, yarışmalar, konferanslar, sergiler, atölyeler, paneller ve teknoloji şovlarının başrolde olduğu TEKNOFEST, ilk kez 2018 yılında düzenlendi. Her yıl İstanbul'da gerçekleştirilen etkinliğin amacı, gençlerin teknolojiye ilgisini artırmak, yenilikçi fikirleri desteklemek ve teknoloji alanında yeni projelerin geliştirilmesini teşvik etmektir. Peki TEKNOFEST 2023 ne zaman? Teknofest ne zaman başlıyor, bitiyor? Nerede yapılacak? İşte Teknofest açılış, kapanış ve ziyaret saatleri ve merak edilenler...Dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100. yılında 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda ve 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara'da 11. Hava Ulaştırma Üssü'nde gerçekleştirilecek.Teknofest saat 09.00'dan açılıp 20.00'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacaktır.Teknofest 27 Nisan ile 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Teknofest 09.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, kapsamında düzenlenen gösteriler, aktiviteler ve seminerlere katılım ücretsiz olup herkese açıktır.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST2023 etkinlikleri, 27 Nisan – 1 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Etkinlik Alanında gerçekleştirilecektir. Katılımda beklenen ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle ulaşımdan kaynaklanabilecek sıkışıklık ve gecikmelerin önlenmesi için ziyaretçilerin, festival alanına ulaşımda özel araç yerine raylı sistem (Metro ve Marmaray) ulaşım imkanlarından yararlanmalarını tavsiye ediyoruz" denildi.Açıklamada ayrıca, "Marmaray: Halkalı-Gebze Marmaray hattında 15 dakika aralıklarla sefer düzenlenecektir. Marmarayı kullanacak ziyaretçiler Teknofest alanına ulaşmak için Yeşilyurt istasyonunda inerek, İETT Ring otobüsleriyle festival alanına ulaşabilirler" denildi. Metro'yu kullanacak ziyaretçiler için ise, "Teknofest Alanına doğrudan ulaşmak için M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metro hattı kullanılabilir. M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu arasında 6 dakika aralıklarla festival süresince seferler gerçekleştirilecektir" denildi.T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde, ileri teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor.TEKNOFEST Havacılık ve Uzay Festivali'ne yaş ya da meslek grubu ayrımı olmaksızın herkes ücretsiz şekilde ziyaretçi olarak katılabiliyor. Yalnızca 13 yaşından küçük ziyaretçiler etkinlik alanına ebeveynleri ya da öğretmenleri ile girebiliyor.Dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetimizin 100. yılında 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda ve 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara'da 11. Hava Ulaştırma Üssü'nde gerçekleştirilecek.16-19 Mart tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilmesi planlanan TEKNOFEST İZMİR ülkece yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.TEKNOFEST teknoloji yarışmaları ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri olmak üzere farklı yaş gruplarına yönelik düzenleniyor. TEKNOFEST 2023'te yarışmacılar roketlerden otonom sürüş sistemlerine, insansız hava araçlarından su altı sistemlerine, hyperloop geliştirmeden çip tasarımına kadar 41 farklı kategoride kıyasıya mücadele edecek.TÜBİTAK bu yıl Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'ndan İnsansız Hava Araçları Yarışmaları'na, Roket Yarışması'ndan Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'na toplam 15 yarışmayla TEKNOFEST heyecanına ortak olacak.TEKNOFEST 2022'de TÜBİTAK tarafından düzenlenen İnsansız Hava Araçları Yarışması'na katılan yarışmacılarHer sene olduğu gibi bu yıl da teknoloji yarışmalarına başvuran ve ön eleme aşamasını geçen takımlara 30 milyon TL'den fazla malzeme desteği sağlanacak. Dereceye giren takımlara ise 13 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek.TEKNOFEST 2023'e 30 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.TEKNOFEST 2023'e https://teknofest.org/ adresinden başvuru yapabilir ve yarışmalarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.Akıllı Ulaşım YarışmasıBiyoteknoloji İnovasyon YarışmasıÇevre ve Enerji Teknolojileri YarışmasıDikey İnişli Roket YarışmasıEğitim Teknolojileri YarışmasıEngelsiz Yaşam Teknolojileri YarışmasıHack İstanbulHelikopter Tasarım YarışmasıHyperloop Geliştirme Yarışmasıİnsanlık Yararına Teknoloji Yarışmasıİnsansız Su Altı Sistemleri YarışmasıJet Motor Tasarım YarışmasıKarma Sürü Simulasyon YarışmasıLise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri YarışmasıLise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri YarışmasıLiseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç YarışmasıLiseler Arası İnsansız Hava Araçları YarışmasıModel Uydu YarışmasıPardus 21 Hata Yakalama ve Öneri YarışmasıRobotaksi-Binek Otonom Araç YarışmasıRobotik YarışmalarıRoket YarışmasıSağlıkta Yapay Zeka YarışmasıSanayide Dijital Teknolojiler YarışmasıSavaşan İHA YarışmasıSürü Robotlar YarışmasıTAKE OFF Uluslararası Girişim ZirvesiTarım Teknolojileri YarışmasıTarımsal İnsansız Kara Aracı YarışmasıTravel HackathonTurizm Teknolojileri YarışmasıTürkçe Doğal Dil İşleme YarışmasıTürkiye Drone ŞampiyonasıTÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim ÖdülleriUçan Araba YarışmasıUlaşımda Yapay Zekâ YarışmasıUluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç YarışlarıUluslararası İnsansız Hava Aracı YarışmasıÜniversite Öğrencileri Araştırma Proje YarışmalarıWorld Drone CupPsikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması