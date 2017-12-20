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Teknik heyetten Valbuena'ya; "Yıldız dediğin böyle olur"

Karabük maçında Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Valbuena, yedek kaldığı dönemde yıldız triplerini sergilemek yerine hırs yapıp çalışmayı tercih etti.

Kaynak: Haberturk.com
Teknik heyetten Valbuena'ya; 'Yıldız dediğin böyle olur'
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20 Aralık 2017 12:18
Karabük maçında Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Valbuena, yedek kaldığı dönemde yıldız triplerini sergilemek yerine hırs yapıp çalışmayı tercih etti.

Adana Demir maçlarını küçümsemeyip kupada kendini göstermek için çabalayan Fransız oyuncu, etkili de bir performans sergiledi. İlk kupa maçının ardından hem Kasımpaşa hem de Bursa mücadelelerinde forma bulamayan Valbuena, Kocaman'ın kapısını çalıp neden oynamadığını sordu.

İDMANLARDA ÇOK ÇALIŞTI

Bu görüşmede tatmin edici cevaplar bulan 33 yaşındaki oyuncu, çalışmaya devam etti. İdmanlarda da hırslı tavrını koruyan, hiçbir şekilde trip atmayan tecrübeli futbolcunun bu tavrı sonrası Karabük maçında yıldızlaşması tüm teknik ekibini mest etti. Sarı-Lacivertli kurmayların maçın ardından "İşte yıldız futbolcu dediğin böyle olmalı. Trip atmak yerine, kulübede kalmayı kabullenmemeli. Formayı almak için çabalamalı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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