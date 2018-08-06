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Teknik direktöründen Cenk Tosun'a övgü dolu sözler!

Everton teknik direktörü Marco Silva, Milli futbolcu Cenk Tosun hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Teknik direktöründen Cenk Tosun'a övgü dolu sözler!
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06 Ağustos 2018 20:15
Premier Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun, yeni teknik direktör Marco Silva'nın gözüne girdi.

Takımın başına bu sezon geçen Silva, ''Cenk Tosun ceza alanı içinde harika bir futbolcu. Hem sağ, hem sol ayağıyla gol atma yeteneği çok önemli. Oyundaki diğer alanlarda da kendini geliştirdi. Ne istediğimi daha iyi anlamaya başladı, oyununu geliştiriyor. Bir forvet için gol atmak her şeyi değiştirir.'' sözlerini kullandı.

Geçen sezon devre arasında Beşiktaş'tan 22.5 milyon euroya Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Premier Lig'de 14 maçta forma giyip 5 gol kaydetmişti ve futboluyla beğeni toplamıştı.



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