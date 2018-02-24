Teknik direktörlüğü bıraktı! İşte yeni mesleği...

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Tugay Kerimoğlu, teknik direktörlük kariyerine nokta koyarak Tivibuspor'la anlaştı.

24 Şubat 2018 19:53
Teknik direktörlüğü bıraktı! İşte yeni mesleği...
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Tugay Kerimoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Artık teknik direktörlük yapmamaya karar veren Kerimoğlu, artık TV ekranlarında futbol yorumculuğu yapacak.

TİVİBU'DA ÇALIŞACAK

Oğuz Çetin, Nihat Kahveci, Ali Ece, Kaan Kural gibi ekranların tanınan spor yorumcularının yanına Tugay Kerimoğlu'nun da eklendiği açıklandı. Kerimoğlu bundan sonra Tivibuspor'da futbol yorumculuğu yapacak.

Tugay Kerimoğlu son olarak TFF 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor'u çalıştırmıştı.
(GazeteVatan)

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