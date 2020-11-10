Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzon'a gitti

Trabzonspor ile sözleşme imzalayan Abdullah Avcı Trabzon'a gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzon'a gitti
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10 Kasım 2020 16:23
Trabzonspor ile teknik direktörlük görevi için 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı Trabzon'a gitti.

İstanbul Havalimanı'na gelen teknik direktör Avcı, Genel Havacılık Terminali'nde gazetecilerin sorusu üzerine "Senelerdir beraberiz. Herkes adına, Trabzonspor adına da hayırlı olsun" dedi.

Uçuş işlemlerini tamamlayan Abdullah Avcı, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle İstanbul Havalimanı'ndan Trabzon'a gitti.



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