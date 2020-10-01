Teknik adamların lisans geçerlilik süreleri uzatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, teknik adamların lisans geçerlilik süresini 2021 yılının sonuna kadar uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Teknik adamların lisans geçerlilik süreleri uzatıldı
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01 Ekim 2020 15:48
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, teknik adamların lisans geçerlilik süresini 2021 yılının sonuna kadar uzattı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre TFF Yönetim Kurulu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin başvurusu görüştü.

UEFA'nın 18 Haziran tarihli sirkülerini de dikkate alan TFF Yönetim Kurulu, UEFA PRO, UEFA Elit A Genç, UEFA A, UEFA B, TFF Grassroots C, TFF A Kaleci, TFF B Kaleci lisanslarına sahip ve lisans geçerlilik süresi dolan teknik adamların, zorunlu gelişim seminerlerinin Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamamış olması sebebiyle, lisans geçerlilik sürelerinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.



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