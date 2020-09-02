Tekmeye kafa atan adam Montero transferinde Fabri gerçeği

Beşiktaş'ın imza için İstanbul'a getirdiği yeni transfer Francisco Montero teknik özellikleriyle dikkati çekiyor. Teknik ekip ve futbolcu izleme heyeti, İspanyol stoperin özelliklerine hayran kaldığı için alınmasında ısrarcı oldu.



Sertlik derecesi yüksek olan Süper Lig'e uygun stoper arayan siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki Montero'yu bulunca çok beklemeden transferi bitirdi. Sert ve darbeli oynamayı çok seven genç oyuncu, rakip forvetlerin hiç hoşlanmadığı tarzda bir defans adamı. Tekmeye kafa atan bir oyuncu olan Montero'nun maliyeti de kulübü zorlayacak seviyede olmadığı için, para konusunda adımlarını tedbirli atan yönetimi de sevindiriyor.



FABRİ ARACI OLDU



Domagoj Vida'ya 3 milyon avro, Enzo Roco'ya 1,5 milyon avro yıllık ücret veren siyah-beyazlı yönetim, Montero ile 750 bin avroya anlaştı. Bir yıllığına kiralanan oyuncunun bu sezonki performansı beğenilirse sözleşmesinin bir yıl daha uzatılma hakkı da Beşiktaş'ta olacak.



Öte yandan Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri'nin bu transferde önemli rol oynadığı ortaya çıktı. Montero'nun, imza atmadan önce siyah-beyazlıların eski İspanyol kalecisiyle iletişime geçtiği ve Beşiktaş hakkında duyduğu harika şeyler sonrası kararını verdiği öğrenildi.



