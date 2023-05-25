Tekirdağlı kick boksçu Kacır, dünya şampiyonu

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan 8'inci Turkish Open Wako Dünya Kupası, 17-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlendi.

Organizasyonda ringe çıkan Tekirdağlı sporcu Yavuz Selim Kacır, 94 kiloda dünya şampiyonu olma başarısı gösterdi. Yaklaşık 23 yıldır kick boks ile ilgilendiğini belirten Kacır, günde 4 saatlik antrenmanla müsabakalara hazırlandığını, 94 kiloda 6 rakibini de yenerek dünya şampiyonu olduğunu söyledi.

Kaçır, "Yaklaşık 2000 yılından beri bu sporun içerisindeyim. Kick boks camiasındayım ve ayrıca muaythai sporu yapıyorum. Tabi şu anda da maçlara hazırlanma aşamasında hem sporcu yetiştiriyoruz, hem de kendim dövüşüyorum. WAKO Dünya Kupası'na katıldım. Orada 94 kiloda şampiyon oldum. Türk bayrağımızı dalgalandırdık. Bu bize gurur veriyor, inşallah daha yeni şampiyonluklarda da başarımızı, Türk bayrağımızı dalgalandıracağız" ifadelerini kullandı.

Gençleri spor yapmaya davet eden Kaçır, "Gençlerimizin hepsini spora bekliyoruz. Çünkü artık teknolojiden, telefondan, tabletten biraz uzaklaşalım. Kafamızı, zihnimizi boşaltalım. Emin olun spor yapan insan mutluluk hormonu salgılar. Spor yapsınlar, her yolda da başarılı olurlar" diye konuştu.