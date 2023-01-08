Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, ikinci yarıya galibiyetle başladı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de mücadele eden Tekirdağ Süleymanpaşa, dün ağırladığı Görele Belediyespor'u yenerek ligin ikinci yarısına galibiyete başladı.



Kulüp başkanı Mülahim Kuru, AA muhabirine, takımın aldığı galibiyetle ikinci yarıya güzel bir başlangıç yaptığını söyledi.



Takımın ikinci yarıya çok sağlam hazırlandığını belirten Kuru, "Takım olarak hocalarımız da biz de Görele Belediyespor maçından 2 puanla ayrılmayı hedefliyorduk. Düşündüğümüzü gibi oldu ve maçı kazandık. Çetin bir maçtı ve takımımız 5 sayı farkla galip geldi. Fark olması bizim için de avantaj sağladı. Ligin ilk yarısında onlar 2 farkla bizi yenmişti. Şimdi biz 5 farkla onları yendik. Bu da puan eşitliğinde bize avantaj verecek." dedi.



Kuru, gelecek hafta Kastamonu Belediyespor ile zor bir maça çıkacaklarını belirtti.



Kastamonu maçını kaybetmek istemediklerini anlatan Kuru, "Bu devre evimizde oynayacağımız maçlarda puan vermeden, ilk beş içerisinde ligi tamamlamak istiyoruz. Bir oyuncumuzu gönderdik. 2 yeni transfer yaptık. Takım her geçen gün daha iyiyi gidiyor. Artık oyuncular birbirini iyice tanıdı. İnşallah bu şekilde takım güzel oyuna devam edecek." diye konuştu.



Takımın antrenörü Nedzad Masic de ikinci yarıya galibiyetle başlamanın takıma güzel bir motivasyon olduğunu dile getirdi.



Masic, mücadelelerinden dolayı oyuncuları tebrik ederek, şunları kaydetti:



"İlk yarı biraz stresli oldu ama taktik değişince maç güzel geçti. Bu maç bizim için önemliydi. Averaj için de farkla kazanmamız bizim için iyi oldu. Haftaya Kastamonu Belediyespor ile karşılaşacağız. Orada güzel bir mücadele vereceğiz. Ligin ikinci yarısında evimizde oynayacağımız maçlarda rakipleri buradan puanla göndermek istemiyoruz. Buradaki maçları kazanacağız. Takımımız genç ve çalışmayı, mücadeleyi seviyor. Takımımıza 2 yeni oyuncu katıldı ve bizim için iyi oldu. Maçta taraftarların olması, bizi desteklemesi takıma moral veriyor. Her zaman taraftarlarımızı desteğe bekliyoruz."





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