Tekirdağ Süleymanpaşa ilk yarıyı 10 puanla bitirmek istiyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de mücadele eden Tekirdağ Süleymanpaşa'nın yardımcı antrenörü Sebahattin Çetin, ligde oynayacakları 4 maçı kazanarak ilk yarıyı 10 puanla bitirmek istediklerini söyledi.



Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona zorlu maçlarla başladıklarını belirtti.



İlk 3 maçtan puansız ayrıldıklarını ifade eden Çetin, "Bizim için sezon fikstür dezavantajıyla başladı. Geçen yıl ligde ilk 3'de yer alan takımlarla karşılaştık. Takım olarak bu bizi biraz etkiledi. Kadromuzun çoğunluğu takıma bu yıl katıldı. Geçen yıldan 3-4 sporcumuz var sadece. Kadromuzda bir yabancı oyuncumuz var. Tamamen yerli oyuncularla oynayan bir takımız. Kastamonu, Konyaaltı ve Yeni Mahalle ile başa baş maçlar çıkarttık." dedi.



Çetin, son 2 maçta basit hataların sonuçları etkilediğini belirterek, "Oynadığımız 5 maçta 2 puan aldık. Bundan sonra fikstür avantajını da kullanarak gelecek için umutluyuz. Son iki rakibimiz Avrupa'da da mücadele eden takımlar ve ikisinden de bir puan almayı başardık. Yeni Mahalle deplasmanına 2 puan için gitmiştik ama en azından bir puanla ayrıldığımız için memnunuz. Bir aylık bir milli takım arası var. Milli aradan sonra oynayacağımı 4 maç bizim hedef maçımız. Bu 4 maçta 8 puan çıkartarak, ilk yarıyı 10 puanla bitirmek istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız." diye konuştu.



Tekirdağ Süleymanpaşa takım koordinatörü Fuat İrkin de sezona güzel bir kadro kurarak başladıklarını dile getirdi.



İrkin, takımın kalan maçlarda istediği sonuçları alacağını aktararak, şunları kaydetti:



"Kalan maçlarda fikstür avantajını iyi kullanıp ilk yarıyı 10 puanla bitirme hedefimiz var. Takımda oyunun oturduğunu düşünüyorum. Oyuncular takıma iyice alıştı. Sezon sonu hedefimize ulaşmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."



Tekirdağ Süleymanpaşa sezonun ilk üç haftasında Görele Belediyespor, Kastamonu Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor maçlarını kaybederken, Konyaaltı Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor maçlarından birer puan aldı.













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