Tekirdağ'da Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Kupası yelken yarışları yapıldı

Tekirdağ'da düzenlenen Atatürk'ü Anma Kupası yelken yarışlarında, 46 sporcu Marmara Denizi'nde optimist kategorisinde yarıştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tekirdağ'da Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Kupası yelken yarışları yapıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Kasım 2024 14:10
Tekirdağ'da Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Kupası yelken yarışları düzenlendi.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü tarafından düzenlenen organizasyona 46 sporcu katıldı.

Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, optimist kategorisinde yapıldı.

Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:

- Optimist genel kategori

1- Eren Çakır

2- Boran Öden

3- Ahmet Arel Barut

- Optimist junior kategori

1- Ahmet Arel Barut

2- Kemal Efe Kara

3- Janset Tuğan

- Optimist kızlar kategorisi

1- Melis Bolat

2- Janset Tuğan

3- Duru Ateş

- Optimist junior kızlar kategorisi

1- Janset Tuğan

2- Duru Ateş

3- Sude Destereci

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery