Tekirdağ'da depremzedeler yararına dostluk maçı yapıldı

Çorluspor 1947 ile Büyükçekmece Tepecikspor, depremzedelere destek amacıyla bir dostluk maçı yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tekirdağ'da depremzedeler yararına dostluk maçı yapıldı
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26 Şubat 2023 22:56
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta mücadele eden Çorluspor 1947 ile TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Büyükçekmece Tepecikspor, depremzedeler yararına dostluk maçı yaptı.

Çorlu General Basri Saran Stadı'nda oynanan müsabaka, 1-1 sona erdi.

Çorluspor 1947 Kulübü Başkanı Yusuf Gümüş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müsabakadan elde edilen gelirin depremzedeler yararına kullanılmak üzere ilgili kurumlara teslim edileceğini söyledi.

Maça, "Yaralarımızı birlikte sarıyoruz" sloganıyla çıktıklarını aktaran Gümüş, şunları kaydetti:

"7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın katkılarıyla 5 bin 200 kapasiteli statta tüm koltukların bilet satışını tamamladık. Bu suretle Çorluspor 1947 Kulübü olarak 700 bin liralık maç hasılatını Çorlu Kaymakamlığı afet yardım hesabına aktaracağız. Kampanyamıza destek veren iş insanlarımıza, spor kulübü başkanlarımıza, basın mensuplarımıza, siyasi parti başkanlarımıza, derneklerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

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