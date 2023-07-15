Tekirdağ 15 Temmuz Yelken yarışları tamamlandı

Tekirdağ'da yapılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yelken Yarışları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tekirdağ 15 Temmuz Yelken yarışları tamamlandı
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15 Temmuz 2023 18:35
Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yelken yarışları sona erdi.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara 48 sporcu katıldı.

Marmara Deniz'i açıklarında öğlen saatlerinde başlayan yarışlar, 3 farklı sınıfta yapıldı.

Yarışların sonunda yelken kulübünde düzenlenen ödül töreninde Ulusal Deniz Emniyeti Başkanı Murat Gül, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Şenol Birol Uzel, Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tevfik Yamanoğlu ve kulüp yetkileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

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