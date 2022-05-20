Tekerlekli sandalye teniste sonuçlar belli oldu

Corendon Airlines'ın isim sponsorluğunda düzenlenen Corendon Airlines Open ve Corendon Sports Open tekerlekli sandalye tenis turnuvaları sona erdi.



Corendon Airlines açıklamasına göre şirket, Türk sporunun en büyük destekçileri arasında yer almaya devam ediyor.



Bu çerçevede Corendon Airlines'ın isim sponsorluğunda Antalya'da Megasaray Tennis Academy'de düzenlenen Corendon Airlines Open ve Corendon Sports Open tekerlekli sandalye tenis turnuvaları sona erdi.



4 kıtadan 23 ülkeden ve toplamda 85 tekerlekli sandalye tenisçisinin mücadele ettiği turnuvalarda sporcular, 2024 Paris Paralimpik Oyunları için puan topladı. Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun destekleriyle düzenlenen Corendon Airlines Open ve Corendon Sports Open Tekerlekli Tenis Turnuvaları'nda tenisçiler mücadele etti.



Corendon Airlines Open ve Corendon Sports Open olmak üzere iki farklı turnuvaya katılan tekerlekli sandalye tenisçilerinin Erkek, Kadın, Quad ve Junior kategorilerinde 8 gün mücadele ettiği turnuvalarda sonuçlar belli oldu.



Corendon Airlines Open'da Erkekler kategorisi şampiyonu Japon Kouhei Suzuki, ikinci Güney Koreli Ho Won Im, Kadınlar kategorisi şampiyonu Japonya'dan Saki Takamuro, ikinci Alman tenisçi Katharina Kruger oldu.



Quad kategorisi şampiyonu Uğur Altınel, ikinci Güney Kore'den Kim Myung Je, Junior kategori şampiyonu Arjantin'den Gonzalo Lazerte olurken, ikinciliği Arjantin'den Benjamin Silvetti aldı.



- Corendon Sports Open'da Erkekler kategorisi şampiyonluğunu Japon Kouhei Suzuki aldı



Verilen bilgiye göre, Corendon Sports Open'da ise Erkekler kategorisi şampiyonu Japon Kouhei Suzuki, ikinci Fransız Gaetan Menguy oldu. Kadınlar kategorisi şampiyonluğunu Japon Saki Takamuro, ikinciliği Güney Kore'den Ju Youn Park aldı.



Quad kategorisi şampiyonu Türk tenisçi Uğur Altınel, ikinci Taylandlı Somut Yamphampa, Junior kategorisi şampiyonu Arjantin raket Gonzalo Lazerte, ikincisi Arjantinli Benjamin Silvetti oldu.



Hem Engelliler Haftası kapsamında hem de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası kapsamında düzenlenen turnuvalarda dereceye giren tekerlekli sandalye tenisçileri Corendon Airlines'tan uçak ödülüyle beraber toplamda 6 bin dolar para ödülü kazandı.



Kazanan tenisçilere ödüllerini Corendon Airlines Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Tuğba Güner verdi.



Dünya 11 numarası, kortların paralimpik yıldızı Türk raket Uğur Altınel, Corendon Airlines Open ve Corendon Sports Open'da Quad kategorisinin şampiyonu oldu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ