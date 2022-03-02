Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı, kampa giriyor

Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'nın kamp süreci yaklaşıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı, kampa giriyor
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02 Mart 2022 11:57
Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı, 7 Mart'ta Antalya'da kampa girecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belek ilçesinde kampa girecek milliler, Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı Megasaray Open, BNP Paribas Dünya Takımlar Kupası Elemesi ve Kros Medical Open turnuvalarına katılacak.

 
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