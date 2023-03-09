Tekerlekli sandalye basketbolunda Avrupa Kupası-2 başlıyor!

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Federasyonu (IWBF Europe), Avrupa Kupası-2 A Grubu maçları cuma günü İzmir Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde başlayacak.
İzmir Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra Fenerbahçe Göksel Çelik, Fransa'dan Meylan Grenoble ile Polonya'dan Orto-Medico Scyzory Kielce ekiplerinin katılacağı müsabakalar Celal Atik Spor Salonu'nda yapılacak.
Grubu lider tamamlayacak takım İspanya'daki Avrupa Kupası-2 finallerinde, ikinci ekip ise Yalova'da gerçekleştirilecek Avrupa Kupası-3 finallerinde mücadele edecek.
Cuma ve 11 Mart Cumartesi günü tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından grup lideri ile ikincisi ve üçüncü sıradaki ekiple dördüncü durumdaki takım karşı karşıya gelecek.
Organizasyonun maç programı şöyle:
Cuma
11.15 - İzmir Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Göksel Çelik
13.30 - Meylan Grenoble-Orto-Medico Scyzory Kielce
18.00 - İzmir Büyükşehir Belediyespor-Meylan Grenoble
20.15 - Orto-Medico Scyzory Kielce-Fenerbahçe Göksel Çelik
11 Mart Cumartesi
09.00 - Fenerbahçe Göksel Çelik-Meylan Grenoble
11.15 - İzmir Büyükşehir Belediyespor-Orto-Medico Scyzory Kielce
15.45 - Grup üçüncüsü-Grup dördüncüsü
18.00 - Grup lideri-Grup ikincisi
İzmir Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra Fenerbahçe Göksel Çelik, Fransa'dan Meylan Grenoble ile Polonya'dan Orto-Medico Scyzory Kielce ekiplerinin katılacağı müsabakalar Celal Atik Spor Salonu'nda yapılacak.
Grubu lider tamamlayacak takım İspanya'daki Avrupa Kupası-2 finallerinde, ikinci ekip ise Yalova'da gerçekleştirilecek Avrupa Kupası-3 finallerinde mücadele edecek.
Cuma ve 11 Mart Cumartesi günü tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından grup lideri ile ikincisi ve üçüncü sıradaki ekiple dördüncü durumdaki takım karşı karşıya gelecek.
Organizasyonun maç programı şöyle:
Cuma
11.15 - İzmir Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Göksel Çelik
13.30 - Meylan Grenoble-Orto-Medico Scyzory Kielce
18.00 - İzmir Büyükşehir Belediyespor-Meylan Grenoble
20.15 - Orto-Medico Scyzory Kielce-Fenerbahçe Göksel Çelik
11 Mart Cumartesi
09.00 - Fenerbahçe Göksel Çelik-Meylan Grenoble
11.15 - İzmir Büyükşehir Belediyespor-Orto-Medico Scyzory Kielce
15.45 - Grup üçüncüsü-Grup dördüncüsü
18.00 - Grup lideri-Grup ikincisi
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