Tekerlekli sandalye basketbolunda Avrupa Kupası-2 başlıyor!

Tekerlekli sandalye basketbolunda Avrupa Kupası-2 mücadelesi cuma günü İzmir'de başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Tekerlekli sandalye basketbolunda Avrupa Kupası-2 başlıyor!
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09 Mart 2023 14:55
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Federasyonu (IWBF Europe), Avrupa Kupası-2 A Grubu maçları cuma günü İzmir Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra Fenerbahçe Göksel Çelik, Fransa'dan Meylan Grenoble ile Polonya'dan Orto-Medico Scyzory Kielce ekiplerinin katılacağı müsabakalar Celal Atik Spor Salonu'nda yapılacak.

Grubu lider tamamlayacak takım İspanya'daki Avrupa Kupası-2 finallerinde, ikinci ekip ise Yalova'da gerçekleştirilecek Avrupa Kupası-3 finallerinde mücadele edecek.

Cuma ve 11 Mart Cumartesi günü tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından grup lideri ile ikincisi ve üçüncü sıradaki ekiple dördüncü durumdaki takım karşı karşıya gelecek.

Organizasyonun maç programı şöyle:

Cuma

11.15 - İzmir Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Göksel Çelik

13.30 - Meylan Grenoble-Orto-Medico Scyzory Kielce

18.00 - İzmir Büyükşehir Belediyespor-Meylan Grenoble

20.15 - Orto-Medico Scyzory Kielce-Fenerbahçe Göksel Çelik

11 Mart Cumartesi

09.00 - Fenerbahçe Göksel Çelik-Meylan Grenoble

11.15 - İzmir Büyükşehir Belediyespor-Orto-Medico Scyzory Kielce

15.45 - Grup üçüncüsü-Grup dördüncüsü

18.00 - Grup lideri-Grup ikincisi

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