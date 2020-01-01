Tekerlekli sandalye basketbolda Türkiye, Güney Kore'yi mağlup etti

Tekerlekli sandalye basketbolda Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında Güney Kore'yi 80-70 mağlup etti.

Tekerlekli sandalye basketbolda Türkiye, Güney Kore'yi mağlup etti
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye basketbol A Grubu ilk maçında Türkiye, Güney Kore'yi 80-70 yendi.

Musashino Forest Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-15 önde bitiren milliler, devre arasına 38-33 üstün gitti.

Ay-yıldızlılar, üçüncü periyodunu da 57-48 önde geçtiği karşılaşmayı 80-70 kazandı.

Özgür Gürbulak, 25 sayıyla milli takımın en skoreri oldu. Cho Seung-hyun'un 26 sayısı, Güney Kore'nin mağlubiyetini engelleyemedi.

Türkiye'nin galibiyetle başladığı grupta Güney Kore ise ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Milliler, gruptaki ikinci karşılaşmasında yarın TSİ 05.15'te Kanada ile mücadele edecek.

 

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