Tekerlekli sandalye basketbolda Türkiye, Güney Kore'yi mağlup etti

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye basketbol A Grubu ilk maçında Türkiye, Güney Kore'yi 80-70 yendi.



Musashino Forest Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-15 önde bitiren milliler, devre arasına 38-33 üstün gitti.



Ay-yıldızlılar, üçüncü periyodunu da 57-48 önde geçtiği karşılaşmayı 80-70 kazandı.



Özgür Gürbulak, 25 sayıyla milli takımın en skoreri oldu. Cho Seung-hyun'un 26 sayısı, Güney Kore'nin mağlubiyetini engelleyemedi.



Türkiye'nin galibiyetle başladığı grupta Güney Kore ise ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.



Milliler, gruptaki ikinci karşılaşmasında yarın TSİ 05.15'te Kanada ile mücadele edecek.







