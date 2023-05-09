Tekerlekli sandalye basketbolda play-off turu başladı

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun ardından play-off çeyrek final serisi Yalova ve Bursa'da başladı.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final ilk karşılaşmaları oynandı. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yapılan müsabakalarda Fenerbahçe Göksel Çelik, Pendik Belediyesi Anadolu Yakası'nı 83-51 mağlup etti. Çeyrek finalin diğer ayağında ise İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bağcılar Belediyesi'ni 65-50 yenerek seride avantaj yakaladı.



Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçlarda ise Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep'i 67-43, Galatasaray Tunç Holding de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni 79-58'lik skorlarla geçti.



Organizasyonda iki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükselecek.





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