Tekerlekli sandalye basketbolda İzmir farkı

Tekerlekli sandalye basketbolunda 15 yıl sonra bir Avrupa Kupası serisine ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, EUROCUP 2 için Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu'ndan geçer not aldı.



2008 yılında Andre Vergauwen Cup'a ev sahipliği yaparak tekerlekli sandalye basketbolunda ilk uluslararası organizasyonunu düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15 yıl aradan sonra bir Avrupa Kupası serisine daha ev sahipliği yaptı. EUROCUP 2'nin A Grubu maçları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Celal Spor Salonu'nda oynandı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün yanı sıra Fenerbahçe Göksel Çelik ile Fransa'dan Meylan Grenoble Handibasket, Polonya'dan Orto-Medico Scyzory Kielce ekipleri 10-11 Mart tarihlerinde kıyasıya mücadele verdi.



EUROCUP 2 A Grubu birincilik maçında Fenerbahçe, İzmir BŞB'yi 69-56 mağlup etti ve grup birincisi oldu.



Bu sonuçla Fenerbahçe, İspanya'daki EUROCUP 2 finallerine, ikinci olan İzmir BŞB de 27-30 Nisan'da Yalova'da yapılacak EUROCUP 3 final grubuna katılma hakkı kazandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ