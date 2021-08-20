Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın hedefi Tokyo 2020'den Türkiye'ye madalyayla dönmek

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın antrenörü Ahmet İlker, Türkiye'ye madalyayla döneceklerine inandığını söyledi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın hedefi Tokyo 2020'den Türkiye'ye madalyayla dönmek
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın antrenörü Ahmet İlker, Türkiye'ye madalyayla döneceklerine inandığını belirtti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın son antrenmanından önce Ahmet İlker, oyuncularına yaptığı konuşmada, "Bu ülke için, 85 milyon insan için, sevdiklerimiz için sonuna kadar savaşacağız. Buradan götüreceğimiz galibiyetler, madalya onları inanılmaz onurlandıracak, gururlandıracak." dedi.

Türkiye'deki herkesin dualarını hissettiklerini belirten İlker, oyuncularına seslenerek, "Eminim ki üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirip ülkemize döneceğiz. Biz size inanıyoruz, güveniyoruz. Emeklerinize sağlık şimdiden, haydi savaşma zamanı, savaşma zamanı." ifadelerini kullandı.

Milli takımın kaptanı Özgür Gürbulak da heyecanlı olduklarını, paralimpik oyunlarına katılmanın bütün sporcuların hayali olduğunu dile getirerek, "Ben o yüzlerce sporcudan biriyim şükürler olsun. Bu, üçüncü olimpiyatım olacak. İki aydan fazladır sürekli sert, ağır antrenmanlar geçirdik. Ailemizden uzak, herkesten uzak, sırf bir amaç ve hedef uğruna, burada hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Takım olarak oyunlara çok iyi hazırlandıklarını aktaran Özgür, "Artık bu saatten sonra heyecanla maçların başlamasını bekliyoruz çünkü gerçekten de artık maç yapmak istiyoruz. İnşallah çok güzel olacak, buradan başarılarla döneceğimize eminim." diye konuştu.

Tokyo'dan herkese kucak dolusu sevgilerini ilettiğini kaydeden Özgür, "Ama özellikle eşim Aslı'ya buradan çok sevgilerimi yolluyorum. Sağ olsun bu sene çok kahrımı çekti çünkü nereden baksanız 'Hiç görüşmedik' desek yeri var. Ona bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum hayatım." ifadelerini kullandı.

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