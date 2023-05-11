Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde derbi eşleşmesi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe Göksel Çelik ile Beşiktaş eşleşirken, diğer eşleşmede Galatasaray Tunç Holding ile İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde derbi eşleşmesi
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11 Mayıs 2023 14:24
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final müsabakaları tamamlanırken, yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde fanus sistemiyle yapılan sezonun ardından play-off çeyrek final serisinde rövanş maçları oynandı.

Bursa'nın Orhangazi İlçesi'nde oynanan müsabaklarda İzmir Büyükşehir Belediyespor, Bağcılar Belediyesponr'u 61-57, Galatasaray Tunç Holding, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 78-66 ve son şampiyon unvanını elinde bulunduran Fenerbahçe Göksel Çelik, Pendik Belediyesi Anadolu Yakası'nı 93-47 yenerek yarı finale yükseldi.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan tek karşılaşmada ise Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep'i 59-51 yenerek yarı final vizesini aldı.

Bu sonuçların ardından yarı finalde Galatasaray Tunç Holding ile İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe Göksel Çelik ile Beşiktaş eşleşti.

Yarı final serisinde de 2 galibiyete ulaşan takımlar finale yükselecek.

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