Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nde play-off heyecanı başladı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) 2022 faaliyet programında yer alan HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off heyecanı Yalova'da başladı.
Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan play-off çeyrek final serisinin ilk gününde Beşiktaş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni 88-81'lik skorla yendi.
Gazişehir Gaziantep, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni 76-60'la yenerek avantajı elde etti. Fenerbahçe ise Bağcılar Belediyesi'ni 82-57 mağlup etti.
Günün kapanış maçında Galatasaray, son şampiyon İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 69-50'lik skorla yendi.
Play-off çeyrek final serisi, cumartesi yapılacak müsabakalarla devam edecek. Play-off çeyrek final maçlarının ardından 2 galibiyete ulaşacak takımlar yarı finale yükselecek.
Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan play-off çeyrek final serisinin ilk gününde Beşiktaş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni 88-81'lik skorla yendi.
Gazişehir Gaziantep, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni 76-60'la yenerek avantajı elde etti. Fenerbahçe ise Bağcılar Belediyesi'ni 82-57 mağlup etti.
Günün kapanış maçında Galatasaray, son şampiyon İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 69-50'lik skorla yendi.
Play-off çeyrek final serisi, cumartesi yapılacak müsabakalarla devam edecek. Play-off çeyrek final maçlarının ardından 2 galibiyete ulaşacak takımlar yarı finale yükselecek.
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