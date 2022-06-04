Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nde play-off heyecanı başladı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı Yalova'da başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nde play-off heyecanı başladı
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03 Haziran 2022 23:37
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) 2022 faaliyet programında yer alan HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off heyecanı Yalova'da başladı.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan play-off çeyrek final serisinin ilk gününde Beşiktaş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni 88-81'lik skorla yendi.

Gazişehir Gaziantep, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni 76-60'la yenerek avantajı elde etti. Fenerbahçe ise Bağcılar Belediyesi'ni 82-57 mağlup etti.

Günün kapanış maçında Galatasaray, son şampiyon İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 69-50'lik skorla yendi.

Play-off çeyrek final serisi, cumartesi yapılacak müsabakalarla devam edecek. Play-off çeyrek final maçlarının ardından 2 galibiyete ulaşacak takımlar yarı finale yükselecek.

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