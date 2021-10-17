Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası yarışları Erzurum'da devam ediyor

Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da çekişmeli geçen yarışlarla sürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası yarışları Erzurum'da devam ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2021 16:03
Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da çekişmeli geçen yarışlarla devam ediyor.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 15 Ekim'de başlayan ve bugün sona erecek şampiyonaya Erzurum'un yanı sıra Bitlis, Muş, Trabzon, Kütahya, Çankırı, Çorum, Tokat, Bolu ve Kastamonu'dan yaklaşık 100 sporcu katılıyor.

Asfalt yolda tekerlekli kızaklarla kayan sporcular, genç erkekler, genç kadınlar, yıldız kadınlar ve yıldız erkekler kategorilerinde yarışıyor.

Çekişmeli anların yaşandığı yarışlarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süre düzenlenmeyen tekerlekli kızak yarışları, alınan tedbirler ve oluşan koşullar sonrası ilk kez Erzurum'da yapılıyor.

Gün boyu devam edecek yarışlarda dereceye giren sporcular madalya ve çiçeklerle ödüllendirilecek.

 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.