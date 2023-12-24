Tek Maç Satın Alma Fiyatı 2023: Fenerbahçe-Galatasaray | Bein Sports, Bein Connect, TOD Tv, Digiturk Tek Maç Satın Al

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray arasında heyecan dolu derbi mücadelesi yaşanacak. Taraftarı önünde Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe mücadeleyi kazanıp liderliğini devam ettirmek isterken, Galatasaray ise deplasmanda derbiyi kazanıp lider olmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



TEK MAÇ SATIN AL 2023: FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ



Tek maç satın al özelliği ile derbi istenilen yerden takip edilebiliyor. Son yarım saat kala bile bu özellik satın alınabiliyor. Digiturk bünyesindeki TOD TV paketlerinden sadece tek maç özelindeki bu satın alım işlemiyle dilediğiniz yerde Fenerbahçe Galatasaray maçını izleyebilirsiniz... Peki Fenerbahçe Galatasaray beIN Sports tek maç satın alma nasıl yapılır? Adım adım bu süreci anlattık. İşte 2023 tek maç satın al fiyatları...





Tek maç satın alma işlemi telefon numarasıyla ulaşılarak ya da online işlemler üzerinden halledilebilir. beIN Sports'ta yayınlanan maçları takip edebilmek adına aşağıda aktarılan satın alma opsiyonlarından faydalanabilirsiniz.





FENERBAHÇE-GALATASARAY TEK MAÇ SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ Süper Lig'teki maçları TOD Paketleri ile internetten tek maç alarak hemen izleyebilir veya İzle Öde seçeneği ile TV üzerinden dilediğiniz tek maçı satın alabilirsiniz.

1) Digiturk sitsinden Online İşlemler'ı tıklayın.

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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray arasında oynanan derbi maçı fiyatı: 99 TL



Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer Spor Kulüpleri arasında oynanan maç fiyatları: 77 TL



Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray dışında yer alan tüm takımlar arasında oynanan tüm maç fiyatları: 37 TL

Fiyatlar maç başına olup, fiyatlara KDV dahildir. Not: Günün maçını izlemek istiyorsanız, maçın başlama saatinden 30 dakika öncesine kadar beIN Sports paketlerinden birine üye olmak veya maç siparişinizi vermelisiniz.