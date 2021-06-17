'Tek kulak' yaşamayı öğrenen milli atlet Buğrahan, olimpiyat hedefine koşuyor

Olimpiyat aday kadrosundayken geçirdiği operasyon sonrası tek kulağında yüzde yüz işitme kaybı yaşayan milli atlet Buğrahan Kocabeyoğlu, "Olimpiyat aday kadrosundayken başıma bu olay gelince gidemedim. Şimdi hikayemi İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na tamamlamak kaldı geriye." dedi.



İşitme engelli atlet olarak ilk yarışını Ankara Ali Naili Moran Tesisleri'nde düzenlen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda koşan Buğrahan, yarışta hissettiklerini, yaşadığı olumsuz olay sonrasında olimpiyat hikayesini nasıl devam ettirmek istediğini AA muhabirine anlattı.



Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde milli formayı giyen, Dünya Üniversite Oyunları ve Akdeniz oyunlarında madalyalar alan, 400 metrede 47.22'lik dereceye ulaşan Buğrahan, 2018 yılında kulağında yaşadığı sorun nedeniyle ameliyat oldu.



Ameliyat sonrasında bir kulağında yüzde yüz işitme kaybı meydana gelen Buğrahan, "Ameliyatta doktor hatası nedeniyle bir kulağımda yüzde yüz işitme kaybı oldu. Doktoru dava ettim. Diğer kulağımda da kalıtımsal rahatsızlığım nedeniyle yüzde 60 oranda az işlev görüyor. Kulağımın içinde çivi, piston ile hayatımı sürdürüyorum." diye konuştu.



- "Normaldeki derecelerim zaten dünya çapında"



İşitme Engelliler 400 metre bayrak takımına girerek olimpiyatlara katılmayı amaçlayan Buğrahan, sağlıklı zamanlarındaki derecelerinin "dünya çapında" olduğunu söyledi.



Çok zor bir süreç geçirdiğini ve 4 yıldır dengesini toparlamak için çalıştığını ifade eden Buğrahan, "Bunu sporla yaptım. Egzersizle, yürüyerek, bisikletle toparlamaya başladıktan sonra ufak ufak koşmaya başladım." dedi.



"Normaldeki derecelerim zaten dünya çapında dereceler." ifadesini kullanan Buğrahan, şöyle devam etti:



"İşitme Engelliler 400 metre bayrak takımında bir boşluk var ülkemizde, 400 metre branşında boşluk var. Olimpiyat barajı 53.50 gibi bir derece. Normalde hayatım boyunca koştuğum derecelerin altında. Yaşadığım süreçler nedeniyle çok hazır değilim. Yeni yeni antrenmanlara başladım. Kısmet olursa bu kategoride olimpiyatlara gitmek istiyorum. Bir tek gidemediğim olimpiyatlar kalmıştı. Kısmet olursa iyi bir duruma gelip olimpiyat barajını geçip ülkemi temsil etmek istiyorum."



Olimpiyat hazırlıklarında kendisi için hem psikolojik hem de fiziksel olarak zorlu bir sürecin söz konusu olduğunu dile getiren Buğrahan, "Çünkü hala kulağımın içinde dengemi etkileyen bir pistonla yaşıyorum hayatımı. Adaptasyon süreci bu nedenle zor ama milli takım koordinatörleri milli takımdaki arkadaşlar çok istediler benim böyle bir şey yapmamı. Ben de başladım. Bugün ilk yarışımı koştum. Özlemişim. Çok mutlu oldum." diye konuştu.



- "Tek kulak yaşamayı öğrendim"



İşitme kaybı yaşamasının ardından süreçte terapiler aldığını, dudak okuma kurslarına gittiğini, iletişim ve lisan konusunda kendisini geliştirdiğini aktaran Buğrahan, "Hayat devam ediyor. Herkesin bir kusuru var, herkesin bir engel durumu söz konusu. Ben hiçbir zaman bunu bahane etmedim. Tek kulak yaşamayı öğrendim." ifadelerini kullandı.



Denge bozukluğunu hayata pozitif bakarak ve sporla aşmaya çalıştığını dile getiren Buğrahan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Olimpiyat aday kadrosundayken başıma bu olay gelince, gidemedim. Şimdi hikayemde bunu burada tamamlamak kaldı geriye. Kısmet olursa olimpiyat hikayemi İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda tamamlayacağım. Şimdi koşarken bağıranların sesini duymuyorum. Normalde kenardan bağıranlar oluyordu ben de motive oluyordum. Çok farklı bir durum koşarken öncelikle dengemi sağlamaya çalışıyorum. Çok daha iyi olacağım, biliyorum. Çok çalışacağım ve olimpiyat hedefimin peşinden koşacağım."







