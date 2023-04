Tek kişilik şov: Arda Güler

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, son dönemde çok daha fazla forma şansı bulmasının ardından takımda fark yaratan isim oldu.



Geçtiğimiz hafta oynanan Fatih Karagümrük maçında sonradan oyuna girip, bir asist yapan ve galibiyetin mimarlarından biri olan Arda, Ankaragücü mücadelesine ise ilk 11'de başladı.



HER TEHLİKENİN İÇİNDE YER ALDI



Genç yıldız, 8'de kaleci Gökhan'ı geçemedi, 9'da Samet'in çizgiden çıkan topunda ortayı yaptı, 41'de Szalai'nin direği öncesinde korneri kullandı, 44'te tek hareketle üç kişiyi çalımlayıp, gole çok yaklaştı. 18 yaşındaki oyuncu, kısacası ilk yarıda neredeyse her pozisyonun içerisinde vardı.



ALKIŞLARLA KENARA GELDİ



Teknik ekibi ve taraftarı mest eden genç futbolcu, ikinci yarıda da elinden geleni yaptı.



Takımının pozisyon bulamadığı anlarda neredeyse tüm ataklarda başrolü üstlenen milli futbolcu, takım arkadaşlarını da organize etti. Arda Güler, forma şansı bulduğu süre içerisinde adeta canını dişine taktı.



Arda Güler, 78. dakikada alkışlar eşliğinde yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.





