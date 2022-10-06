Tek galibiyet Lopetegui'nin sonunu getirdi

Sevilla'da beklenen oldu ve İspanyol teknik adam Julen Lopetegui ile yolların ayrıldığı açıklandı.



Yapılan resmi duyuruda Lopetegui'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği duyurulurken İspanyol teknik adama kariyerinde başarılar dilendiği açıklandı.



Lopetegui yönetiminde Sevilla, bu sezon La Liga'da çıktığı 10 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilmişti.



Lopetegui, 19-20 sezonunda Sevilla'nın başında UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmıştı.





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