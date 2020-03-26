Tek böbrekle yaşayan Klasnic: "Koronadan korkuyorum"

Hırvatistan Milli Takımı'nın eski golcüsü Ivan Klasnic, koronavirüs için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Tek böbrekle yaşayan Klasnic: 'Koronadan korkuyorum'
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26 Mart 2020 16:32
Almanya Bundesliga'da Werder Bremen formsı ile bir lig şampiyonluğu, bir Almanya Kupası ve bir Lig Kupası kazanan eski futbolcu Ivan Klasnic, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını için açıklamalarda bulundu.

Böbrek yetmezliği bulunan ve tek böbrekle yaşamını sürdüren Hırvatistan Milli Takımı'nın eski golcüsü, bu salgından korktuğunu dile getirdi.

"KORKUYORUM AÇIKÇASI"

Kalabalık ortamlardan uzak durduğunu dile getiren Klasnic, "Korkuyorum açıkçası. İnsanlardan uzak durarak bu korkumu azaltmaya çalışıyorum. Şu anda Groundhog Day filmi gibi yaşıyorum hayatı. Her gün aynı ritimdeyim. Alışverişe çok gitmiyorum, salgın öncesi de bu böyleydi. Dışarı çıktığımda bahçede oluyorum. Çok insanın olduğu yerlerden uzak durumdayım." dedi.

"BAĞIŞIKLIĞIM İYİ DEĞİL"

Bağışıklık sisteminin iyi olmadığını vurgulayan Ivan Klasnic, "Bağışıklık sistemin çok iyi değil. Evime de hiçbir yabancıyı sokmuyorum" ifadelerini kullandı.

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