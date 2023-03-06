Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe'ye golleriyle hayat vermeye devam ediyor.



Sarı-lacivertli ekiple 100. maçına çıkarak 'dalya' diyen Ekvadorlu yıldız, 2-1'lik zorlu Kayserispor galibiyetinin de mimarlarından biri oldu.



Tüm kulvarlardaki gol sayısını 26'ya yükselten deneyimli oyuncu, Fenerbahçe'de başkan Ali Koç döneminde alınan santrforlarla kıyaslandığında maliyet-fayda açısından en iyi isim olarak öne çıktı.



KİMSE YANINA BİLE YAKLAŞAMADI



Sarı-lacivertliler, son 5 yılda 15 santrfora 32.5 milyon Euro bonservis ve kiralama ücreti ödedi. Ancak Meksika ekibi Tigres'ten 2020-21'de bedelsiz kadroya katılan Valencia, bu sezonki performansıyla hepsini gölgede bıraktı.



Usta ayak, transfer edilen tüm santrfor patentli futbolcuların, bir sezondaki toplam gol sayısını tek başına 2022-23 döneminin sezon ortasında geçti. Rakip kaleye 26 gol yollayan Valencia, 78 dakikada bir ağları sarsarak F.Bahçe'nin en verimli ismi oldu.



KİNG, BATSHUAYİ VE PEDRO'DAN 23 GOL



2018-19'da Frey- Slimani-Ayew'in toplamda 15 golde kaldığı F.Bahçe'de sonraki sezon Allahyar-Mevlüt-Muriqi üçlüsü 21 kez fileleri sarstı. 2020-21'de Ademi-Cisse- Samatta-Thiam 20 gollük istatistik yakalarken, geçtiğimiz sezon Samatta- Berisha-Serdar Dursun'un formasını giydiği forvet hattı, 22 defa ağları havalandırdı. Bu sezon gelen King-Batshuayi- Pedro ise 23 gol attı.



"KALMAK İSTİYORUM"



Valencia, sezon sonunda bitecek sözleşmesi için Kayserispor maçının ardından, "Umarım F.Bahçe'de kalırım. Ben böyle olmasını istiyorum" dedi.





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