Teixeira: 'İkinci golü bulabilirdik!'

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Alex Teixeira, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.



Takımının maçtaki tek golünü atan Teixeira, "Gol attığım için mutluyum. İkinci golü bulabilirdik. Kendi adıma mutluyum ama sonuç adına üzgünüm." dedi.



Performansı ve sahadaki rolüyle ilgili gelen soruya Brezilyalı oyuncu, "Daha fazla özgürlüğü her oyuncu ister ama hocamızın planına sadık kalıyorum ve en iyisini yapıyorum. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacak." cevabını verdi.





İLGİLİ VİDEO