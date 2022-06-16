10 NUMARADA OYNAMAK İSTEMİYOR

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu 6. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan isimlerden biri de Alex Teixeira olmuştu. Yıldız futbolcu, en çok eleştirilen isimlerin başında geldi. 32 yaşındaki Brezilyalı yıldız ile ilgili son kararı teknik patron Valerien Ismael kamp döneminde verecek. Ancak; oyuncunun oynadığı pozisyonla ilgili bir talebi olacak.Siyah-beyazlıların yıldız ismi Alex Teixeira öz eleştiri yaptı. Futbolcu, "Ben de kendi performansımdan memnun değilim" görüşünü savunuyor. Ayrıca Alex Teixeira, 10 numara pozisyonunda değil, kanada yakın bir şekilde oynamak istiyor.Bu konuda futbolcu ile Valerien Ismael arasında görüşme yapılması sürpriz değil. Beşiktaş ile Alex Teixeira arasındaki sözleşme 30 Haziran 2023 tarihine kadar devam ediyor. Oyuncunun önceliği Beşiktaş'ta devam etmek.Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş formasıyla Alex Teixeira, toplam 31 maça çıktı. 1644 dakika süre alan Sambacı, ligde 4 gol 1 asist üretirken diğer kulvarlarda ise katkı sağlayamadı. 2.9 milyon Euro değer biçilen Alex Teixeira, Jiangsu, Shakhtar Donetsk, Vasco da Gama gibi takımlarda oynamıştı.