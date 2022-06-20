TEIXEIRA'YA ARAP KULÜPLERİ İLGİ GÖSTERİYOR

YOLLAR AYRILACAK

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geçen sezon hayal kırıklığı yaratan Alex Teixeira ile ilgili iddialar devam ediyor. Siyah-beyazlıların teknik patronu Valerien Ismael tarafından gözden çıkarılan deneyimli futbolcu da ayrılmaya artık sıcak bakıyor.32 yaşındaki Teixeria ile bazı Arap kulüplerinin ilgilendiği gündemde. Brezilya'dan birkaç kulübün de deneyimli oyuncuyu bedelsiz olarak renklerine bağlamayı planladığı öğrenildi.Beşiktaş yıllık garanti ücreti 2 milyon 750 bin Euro olan ve bonuslarla 3 milyon Euro kazanan yıldız futbolcuyla en kısa sürede yollarını ayırmak istiyor.Siyah-beyazlıların yurt dışından bir kulüple anlaşması halinde Alex Teixeira'dan bonservis geliri beklentisi de bulunmuyor. Ayrılmayı kabul ederse deneyimli oyuncunun 2023'te bitecek sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilecek.Alex Teixeira, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 31 maçta 1644 dakika süre aldı ve 4 gol 1 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş'tan önce ise futbolcu Jiangsu, Shakhtar Donetsk ve Vasco da Gama takımlarında görev almıştı.