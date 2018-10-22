Teim'in Schalke planı! Zorunlu revizyon...

Sakatlıklar ve cezalılar sarı-kırmızılıların tüm planlarını da alt üst etmiş durumda. Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftada Schalke'yi konuk edecek olanilk 11'de zorunlu değişime gidilecek. Orta sahada Fernando, sakatlığı nedeniyle Alman ekibine karşı forma giyemeyecek.Hücum hattında ise eksikler daha da kritik bir hale gelmiş durumda. Sezonun ilk yarısını kapatan Emre Akbaba'nın ardından hafta içinde Onyekuru'nun da sakatlığı sonrasında bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.Bursaspor maçı ile birlikte hücum hattında sakatlar kervanına Sofianne Feghouli de katılırken düzen de tamamen değişmek zorunda kaldı.Sakatlıktan yeni çıkan Ryan Donk'u orta sahada Ndiaye ile birlikte kullanmayı düşünen Fatih Terim, Sinan Gümüş'ü ise kanada çekip forvet hattında Eren Derdiyok'u kullanacak. Sakatlıklarına rağmen Bursa maçında sahaya çıkan Rodrigues ve Belhanda da Schalke karşısında formalarını giyecekler.Savunmada ise teknik heyetin tamamen taktik adımı olarak bir değişim var. Sağ bekte Linnes, Mariano'dan formayı alırken solda ise Yuto Nagatomo'nun maça ilk 11'de başlaması planlanıyor.Şamiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak Schalke maçı öncesinde teknik direktör Fatih Terim takıma moral için izin verdi. Ligde 9. haftayı Bursaspor beraberliği ile kapatan G.Saraylı oyunculara pazar günü izin veren ve herkesin iyice dinlenmesini isteyen deneyimli teknik adam, hazırlıklara bir günlük ara sonrasında devam etme kararı aldı.