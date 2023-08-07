Teheccüd namazı ne zaman nasıl kılınır

Müslümanlığın sünnet namazlarından biri olan teheccüd namazı ne zaman ve nasıl kılınır bilgilerini içeren derlememiz mevcuttur. Bu önemli namazı kılmadan önce bilinmesi gerekenler, aklınıza takılanlara yanıt olabilecek bilgiler derledik. Teheccüd namazı çok önemli ibadetlerimizden birisidir. Müslümanlar gece boyunca sabah namazına kadar uygun oldukları anda teheccüd namazını kılabilir. Teheccüd namazına, "Niyet ettim Allah rızası için teheccüt namazını kılmaya." diye niyet edilir. Eğer gece teheccüt namazına kalkacak isek, vitir namazını geciktirip teheccüdün ardından gecenin son namazı olarak kılmamız daha faziletlidir.Teheccüd ve vitir namazları geceye bırakıldığı zaman, namaz tesbihatını yatsı namazından sonra yapmak gerekir. Vitir namazından sonra ayrıca muhtelif dualar ve virdler yapılabilir.Teheccüd namazı, gece boyunca sabah namazı vaktinin girmesine kadar kılınabilir.Yatsı namazından sonra ve geceleyin kılınır. Bir süre uyuduktan sonra gece boyunca sabah namazı vaktinin girmesine kadar kılınabilir.Teheccüd namazı 2 rekattan 12 rekata kadar kılınabilir. Teheccüd namazı kılınışı için önce "Niyet ettim Allah rızası için Teheccüd namazı kılmaya" diye niyet edilir ve Tekbir getirerek "Allahu Ekber" diyerek namaza başlanır.Teheccüd namazı 2 rekattan 12 rekata kadar kılınabilir. Teheccüd namazı kılınışı için önce "Niyet ettim Allah rızası için Teheccüd namazı kılmaya" diye niyet edilir ve Tekbir getirerek "Allahu Ekber" diyerek namaza başlanır."Niyet ettim Allah rızası için Teheccüd Namazı kılmaya" diye niyet ederiz."Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.Subhaneke'yi okuruz.Euzü-besmele çekeriz.Fatiha okuruz.Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.Rüku'ya gideriz.Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.Ayağa kalkarak kıyama dururuz.Besmele çekeriz.Fatiha okuruz.Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.Rüku'ya gideriz.Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.Oturarak Ettahiyyatu ve Allahumme salli, Allâhumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz."Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.