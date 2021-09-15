Tedavi gören Pele'den müjdeli haber geldi

Brezilyalı futbol efsanesi Pele, kolon kanseri nedeniyle ameliyat olduğu hastanede yoğun bakımdan çıktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Tedavi gören Pele'den müjdeli haber geldi
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15 Eylül 2021 09:34
Brezilyalı futbol efsanesi Pele, kritik kolon kanseri tedavisi nedeniyle tedavi olduğu hastanede iyileşme sürecine girdiği müjdesini paylaştı.

Pele sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada "Destek mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Binlerce sevgi dolu mesajlarınızı okumadım sanmayın. Her birinize gününüzden bir dakika ayırdığınız için teşekkürler." paylaşımını yaptı.

Pele bir süre önce yoğun bakımdan çıktığını belirterek, "Yoğun bakım ünitesinden çoktan çıktım ve odamdayım. Her gün daha iyiye gidiyorum. 90 dakika ve uzatmaları oynamaya her zaman hazırım. Yakında birlikte olacağız" diye konuştu.


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