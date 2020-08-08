Tedavi amaçlı başladığı yüzmede madalyalara doymuyor

Küçük yaşta tedavi amaçlı başladığı yüzmede 95'i birincilik olmak üzere 180 madalya kazanan milli yüzücü Nil Şahin'in hedefi, 2021 yılında düzenlenmesi beklenen dünya şampiyonası ve paralimpik oyunlarında derece elde etmek.

Doğuştan omuriliğinde anomali rahatsızlığı (spina bifida) bulunan Şahin, tedavi amacıyla 3 yaşında yüzmeyle tanıştı. Yüzmeyi profesyonelce sürdüren milli yüzücü, 15 yılda kazandığı şampiyonluk ve madalyalarla başarıdan başarıya koşuyor.

18 yaşındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yaşından beri aralıksız yüzdüğünü söyledi.

Tedavi amaçlı başladığı yüzmede kendisini bir anda yarışlarda bulduğunu anlatan Şahin, şöyle devam etti:

Şahin, yüzmenin hayatında çok değerli olduğunu ve hayatını değiştirdiğini dile getirdi.

Hastalığı nedeniyle bir dönem yürüyemediğini ifade eden Şahin, "Yüzme sayesinde annemin doğum gününde yürümeye başladım. Yüzme benim için çok önemli. Yüzme sayesinde arkadaş çevremi de genişlettim. Yüzme pozitif bir insan olmamı sağladı." dedi.

Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 3 ay yüzmeye ara vermek zorunda kaldığını aktararak, "Aranın ardından tekrar antrenmanlara yavaş yavaş başladık. Şu anda devam ediyoruz. Pandemiden dolayı yüzmeden ayrı kaldık ve yüzmeyi çok özledim. Aranın ardından yüzemeyeceğim diye çok korktum. Ama suya girince hemen alıştım." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Paralimpik Branşlar Spor Koordinatörü Mehmet Fatih Kurt ise Nil Şahin'in gelişime açık bir sporcu olduğunu ifade etti.