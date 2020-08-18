Tecrübeli foto muhabiri İlyas Namoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını 77 yaşında kaybeden Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi tecrübeli foto muhabiri İlyas Namoğlu, toprağa verildi.

Haber; AA
Tecrübeli foto muhabiri İlyas Namoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
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18 Ağustos 2020 17:48
Hayatını 77 yaşında kaybeden Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi tecrübeli foto muhabiri İlyas Namoğlu, toprağa verildi.

İlyas Namoğlu için ilk önce TSYD'nin Levent'teki merkezinde bir tören gerçekleştirildi. Namoğlu'nun ailesinin ve sevenlerinin katıldığı törende dernek başkanı Oğuz Tongsir de bir konuşma gerçekleştirdi. 

TSYD'deki törenin ardından İlyas Namoğlu'nun naaşı, Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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